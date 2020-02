Offrez à votre support un enduit de qualité : le gesso. Il s’applique en sous couche sur différents supports, avant qu’ils ne soient peints. Si vous en avez le temps, l’espace et l’envie, fabriquez vous-même et appliquez un « gesso fait maison ». Il protège votre meuble et prépare la surface à recevoir la finition. Sinon, optez pour le gesso acrylique, à acheter prêt à l’emploi. Quoique plus onéreux que le gesso traditionnel, il est plus rapide à appliquer. Retrouvez ici aussi les conseils de préparation et d’application d’un plaquiste de perpignan , spécialisé rénovation de maisons. .

La surface du support doit être douce et lisse. Le bois doit être nu et avoir été poncé finement et longuement. Si le meuble est en MDF brut, inutile de poncer : ce matériau est suffisamment lisse.

Fabriquer et appliquer du gesso « fait maison »

Fabrication

Laissez tremper pendant une nuit une demi-tasse environ de colle de peau. Recouverts d’eau, les grains vont énormément gonfler. Mettez-les dans un récipient assez grand.

Le lendemain mettez de l’eau dans une casserole et préparez un bain-marie.

Mettez le récipient contenant la colle de peau dans le bain-marie frémissant sans qu’il touche le fond de la casserole (mettez une petite cale).

Ajoutez 50 à 75 cl d’eau. Remuez avec une cuillère en bois pour dissoudre correctement la colle.

Dès que la colle est chaude et que les grains sont dissous, ajoutez le blanc de Meudon tamisé (environ un tiers ou une moitié du volume de la colle).

Il faut éviter les grumeaux : remuez bien et lissez avec la cuillère. Ajoutez au besoin du blanc de Meudon ou de la colle.

Le gesso est prêt lorsque vous obtenez une consistance «crème fluide et collante». Vérifiez en prenant un peu de gesso entre vos doigts. La pâte doit coller aux doigts mais rester élastique.

Application

Ce mélange s’applique avec une brosse douce sur le bois à chaud, dans le sens du fil. Evitez au maximum les traces de pinceau : le but de l’application est d’obtenir une surface bien lisse.

Laissez sécher quatre heures au minimum, parfois plus. Tout dépend du temps qu’il fait et de la température de la pièce dans laquelle vous travaillez.

Poncez ensuite finement avec un papier de verre moyen et dépoussiérez avec un linge humide.

Appliquez une deuxième couche perpendiculairement à la première.

Laissez sécher, poncez et dépoussiérez.

Faites ainsi cinq couches en croisant à chaque fois les passes.

Après cinq couches de gesso, vous devez obtenir une surface parfaitement lisse et dure.

Préparer et appliquer du gesso acrylique

Le gesso acrylique est un très bon substitut du gesso traditionnel, mais c’est un produit onéreux que l’on réservera aux petits meubles. Par ailleurs, sur un bois lisse et de bonne qualité, il suffit d’appliquer très régulièrement une sous-couche acrylique au lieu du gesso.

Mélangez le gesso avec un bâton de bois pour bien le lier.

Vous pouvez diluer la première couche : deux volumes de gesso pour trois volumes d’eau.

Avec une vieille brosse, appliquez le gesso dans le sens du fil du bois. Ne faites pas l’intérieur du meuble.

Laissez sécher une heure.

Appliquez du gesso sur les panneaux.

>Poncez finement avec le papier de verre moyen dans le sens du fil. Le geste doit être ample et long, ne poncez pas par à-coups. Travaillez jusqu’à obtention d’une surface lisse et fine.

Dépoussiérez avec un linge humide.

Poncez les moulures avec de la laine d’acier fine.

Poncez le gesso en un geste ample.

Sur les tranches des portes et des tiroirs, appliquez du gesso dilué en appuyant bien avec la brosse.

Faites ainsi deux couches.

Laissez sécher, poncez, dépoussiérez.

Faites cinq couches de gesso sur le meuble en croisant à chaque fois les passes. La surface doit être parfaitement lisse et dure, d’une couleur blanche et uniforme.

Appliquez du gesso dilué sur les tranches.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l’internaute