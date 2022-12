Les prix de maison appartement à Perpignan

Les maisons de particuliers de Perpignan d’époque catalane se trouvent dans le centre-ville, tandis que les grands immeubles d’habitations – exemple, achat t5 à Perpignan – se situent plutôt à la périphérie sud. Dénichez votre maison ou votre appartement particulier à Perpignan avec nos outils de recherche personnalisés !

Découvrir Perpignan pour acheter son bien immobilier

La plus méridionale des grandes villes de l’Hexagone, Perpignan la Catalane bénéficie d’un climat méditerranéen et d’une douceur de vivre qui séduisent de plus en plus de particuliers.

La ville, située à quelques kilomètres de la frontière espagnole, avec Collioure, Banyuls et même à vendre T4 Argeles sur mer , a été de 1276 à 1344, la capitale du royaume de Majorque. L’architecture actuelle de la ville est très imprégnée de cette période prospère.

Bien que méditerranéenne, Perpignan présente une identité propre et originale. Naturellement tournée vers la Catalogne espagnole, la ville fait un pont entre Barcelone et les villes du Languedoc-Roussillon.

La gastronomie de la région est très riche et évidemment teintée de saveurs catalanes (cargolade (plat à base d’escargots grillés), boles de picolat (boulettes de viande haché en sauce), ollade (pot au feu traditionnel), escalivade (légumes grilles et marinés dans l’huile d’olive), thon à la catalane, anchois de Collioure, riz à la catalane, crème catalane, touron…).

Vente appartement T4 T5 Pyrénées orientales 66

Annonces de vente de maisons et appartements neufs vue mer dans les Pyrénées orientales 66. Des ventes de T3, T4 à Perpignan , la vente de maison à Argeles sur mer et Canet dans les programmes neufs, le vente de T4 et T5 à Port Barcares et Sainte Marie de la Mer etc.



Les programmes neufs immobiliers se sont multipliés à Perpignan mais surtout dans les communes environnantes ces dernières années (programmes neufs loi Pinel)

Quels biens immobiliers acheter sur le marché à Perpignan, Canet, Céret, dans les Pyrénées-Orientales en 2023 ?