Tout au long de l’année nos artisans réalisent des travaux de rénovation sur le territoire de la Salanque et de Cabestany jusqu’à Saleiles : rénovation d’appartement, rénovation de pièces de maisons, extensions de bâtiments. Travaux de « REPRISE SOUS OEUVRE » et réparation de fissures à Cabestany dans maisons ou garages .

Quels travaux faire face aux fissures et affaissement de maison à Cabestany et Saleilles ?

Si vous avez remarqué l’apparition de fissures sur les murs ou le plafond de votre maison de Cabestany, ou bien des vides sous plinthes au niveau du sol dans votre maison de Saleilles, cela peut être lié à un problème de tassement des fondations. Les origines peuvent être les suivantes :

Le sol de votre maison a pu s’affaisser suite à un phénomène de sécheresse : en effet, ces derniers se déshydratent et se rétractent durant cette période, entraînant des tassements et affaissement de sols

Une surcharge supplémentaire ou inhabituelle peut également venir tasser le sol (constructions, remblais, rénovation, extension, etc.) et expliquer les causes d’affaissement de votre habitation.

Les vibrations, liées par exemple au passage de camions ou de trains à proximité de votre maison, peuvent également favoriser l’apparition de fissures.



Contactez-nous au plus vite afin que notre maçon partenaire – spécialiste de la réparation de fissures et reprise sous oeuvre à Cabestany et Saleilles – viennent vous faire un diagnostic suivi d’un devis que vous pouvez faire suivre à votre assurance.



Comment faire rénover une maison des années 90 à Bompas par nos artisans UCQPAB ?

Avant d’acquérir cette maison, les propriétaires avaient besoin de conseils et d’accompagnement pour pouvoir réaliser les travaux qu’ils avaient imaginés. En effet, cette maison correspondait exactement à ce qu’ils recherchaient: une belle surface, un jardin et un emplacement idéal mais seul bémol… cette maison avait besoin d’un vrai coup de jeune.

Pour réaliser les travaux de rénovation et les accompagner dans cette nouvelle aventure, cette famille a décidé de faire appel à UCQPAB et ses partenaires artisan rénovation à Bompas . Objectif : rénover cette vieille maison en alliant charme authentique et modernité. Pour la rénovation globale de cette maison, nous avons donc joué sur les styles en gardant par exemple, les portes d’origines aux vieilles poignées.

Au rez-de-chaussée, la cuisine a subi une rénovation choc. Autrefois vieillotte et peu pratique, elle est aujourd’hui une pièce moderne dans laquelle on a envie de préparer de bons petits plats. La crédence, en plus de protéger les murs de toutes salissures, lui apporte une véritable touche déco! Dans chacune des pièces, les revêtements au sol, le plafond et les murs ont été rénovés.



A l’étage, les travaux se sont portés sur la création d’une salle de bains sous les combles et la rénovation des 3 chambres avec l’aménagement, pour chacune d’entre elles, d’un dressing. A l’étage pour les trois chambres, cette salle de bains est une véritable pièce détente pour toute la famille. Ce qu’on adore dans cette salle de bains, le mariage entre la poutre qui apporte du caractère à cette pièce, la fenêtre de toit de type velux située juste au dessus de la baignoire pour un côté cosy et la crédence imitation carreau de ciment pour la touche déco !

Détails du chantier de rénovation à Bompas

Durée : 3 mois

Montant TTC : 107 500€

Surface rénovée: 175m²

Travaux réalisés :

– rénovation des sols, murs et plafonds

– réparation de micro fissures

– rénovation de la cuisine

– rénovation de la SDB (RDC)

– création d’une SDB

– rénovation de 4 chambres + création 4 dressings

– installation d’un poele

– création faux plafond SDB + cuisine

– reprise des éléments électriques vieillissants

– installation d’une VMC



Constructeur de maison à Saint-Nazaire, Cabestany, Bompas, Théza, Claira

Vous avez décidé de vous lancer dans un projet de construction de maison individuelle ? Vous avez le terrain pour construire et vous cherchez un constructeur sur Saint-Nazaire, Cabestany, Bompas, Théza, Pia ou la Salanque ? Notre Constructeur partenaire est à votre service pour la réalisation de votre future maison.

Les plans de votre future maison doivent être réalisés par un architecte professionnel. Ce document permet de déterminer :

– Le nombre de pièces de la maison,

– L’agencement des pièces,

– La dimension des pièces,

– Les ouvertures

– Les aménagements intérieurs (escaliers, couloirs, placards) et extérieurs de la maison

Ensuite il faudra obtenir les autorisations nécessaires comme le permis de construire et s’assurer de la conformité de votre projet avec les documents administratifs qui fixent les règles d’utilisation du sol à où sera construite votre maison, que ce soit une construction à Saint-Nazaire, Cabestany, Bompas, Théza, Pia ou la Salanque (plan local d’urbanisme, plan de prévention des risques naturels prévisibles…).



Le chantier de construction de votre maison commencera par le gros œuvre (terrassement et fondations , la structure et la charpente ) et se poursuivra par les menuiseries et la couverture : pour que la maison soit « hors d’air », il faut installer les portes et fenêtres extérieures. Dans le même temps, le couvreur peut positionner sur le toit les tuiles ou les ardoises. Rien de bien long dans ces opérations, qui ne nécessiteront que quelques jours. Attention toutefois aux conditions climatiques, qui peuvent ralentir le couvreur.

<...Et le chantier constructeur se terminera par les finitions de votre maison en Pyrénées Orientales.