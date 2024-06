constructeur maison Prades Vinça Marquixanes[/caption]

Si vous avez un projet de construction avec terrain à faire ou un appartement à rénover dans sa globalité, vous pouvez nous contacter : nos artisans partenaires du côté de Prades et sa région seront vos interlocuteurs et exécutants privilégiés.

Construire votre maison en région de Prades et Vinçaest une excellente idée de projet de vie. Votre constructeur vous accompagnera dans la réalisation de votre projet de A à Z.

Votre Constructeur vous conseillera par exemple dans l’orientation de votre maison individuelle, pièce par pièce :

– Le salon / salle à manger : cette pièce à vivre est le lieu de réunion de la famille. Elle doit donc être orientée vers le sud pour bénéficier d’une pièce chaude en hiver et fraîche en été, à condition d’employer les isolants adéquats.

– La cuisine : les cuisines ouvertes sont de plus en plus courantes dans les maisons contemporaines. Si vous avez opté pour cette disposition, vous ferez de cette pièce un endroit convivial. Notre constructeur recommande donc dans ce cas d’opter pour une orientation vers le sud. Si au contraire votre cuisine est fermée, vous pourrez faire le choix de l’orienter vers le nord, au détriment parfois de la luminosité. Côté température, Il faut savoir que la cuisine est une pièce qui produit naturellement de la chaleur avec les fours et les feux de cuisson.

Votre chantier de construction de maison à Prades et alentours

Après le terrassement du terrain, les fondations et la charpente, votre construction a passé le gros des opérations. Mais alors que l’essentiel des travaux était réalisé par le maçon (et le charpentier dans le cas d’une maison à ossature bois), vont désormais intervenir une série de corps de métier qui doivent se coordonner : il s’agit des menuiseries (portes et fenêtres), de la façade et de la chape de la maison :< - Quelques heures suffisent pour couler une chape sur la dalle, pour accueillir ensuite le sol de vos rêves. Mais attention, cette étape a une forte incidence sur le planning de chantier. Pas question en effet de recouvrir la chape avant un mois, le temps que toute l'humidité se soit évaporée. Néanmoins, les autres travaux peuvent se poursuivre

Rénovation du bati ancien

Dans le cas d’une rénovation lourde comme lors de la restauration d’une grange ou d’une mansarde, il ne faut pas sous-estimer la complexité de la démarche du point de vue de la réglementation d’urbanisme.

Si techniquement un changement de destination peut être demandé avec une déclaration préalable, dans la pratique il vous faut une demande de permis de construire. En effet, le changement de destination ne suffira pas dans la majorité des cas pour l’aménagement de grande souhaité :

– les particuliers envisagent souvent des travaux d’extension

– des travaux de modification de la toiture et de la façade

– construction de planchers

L’obtention de l’autorisation d’urbanisme est conditionné aussi par la possibilité de traiter les eaux usées sur place de manière conforme aux engagements éco responsables actuels.

Une complexité technique très variable

Quand on regarde les photos de grange rénovée avant / après tout paraît facile… On reconnaît plus ou moins le bâtiment d’origine et on a presque l’impression que un coup de peinture, des fenêtres neuve et un doublage intérieur avec une isolation thermique et c’est bon- on peu acheter le salon de jardin !

En réalité les travaux sont complexe et il est difficile de prévoir d’avance en détail toute la complexité du projet. Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, il vous faudra :

– être bien entouré pendant la phase de l’étude avec un architecte spécialisé en rénovation qui validera la faisabilité du projet, mettra en avant des esquisses et vous aidera en réalisant le dossier de demande de permis de construire et le dossier de consultation des entreprises

– mener un appel d’offre de qualité, comparer plusieurs devis travaux sur Prades pour chaque lot et choisir des entreprises de qualité suffisamment expérimentées dans le domaine avec des références passées de qualité

– avoir un professionnel à vos côté pour le suivi de la réalisation du chantier – un conducteur de travaux ou votre architecte. Il saura rebondir et prendre la bonne décision en cas d’imprévu, mais aussi suivra l’avancement du chantier de manière professionnel pour vous amener à ce stade rêvé où on regarde les photos de grange rénovée avant apres et tout paraît si facile !

Le budget pour la construction d’une maison, ce n’est pas seulement le prix du terrain et de la maison, c’est également la prise en compte de l’ensemble des frais annexes, dont la plupart sont rarement compressibles.

Nos artisans partenaires font aussi de la rénovation sur Prades et alentours (rénovation de cuisine, salle de bains, ravalement de façades, peintures intérieures, électricité et plomberie) et de la rénovation énergétique par isolation (ITE).

