4.9/5 - (128 votes)



Pourquoi passer à l’énergie solaire photovoltaïque ? Énergie inépuisable, propre, produite en continu (la journée) et totalement gratuite, le soleil s’annonce aujourd’hui comme l’énergie de l’avenir. Cette énergie renouvelable et écologique attire de plus en plus d’utilisateurs par ses nombreux avantages : protection de l’environnement, tarifs attractifs de rachat, crédits d’impôts, installations rentables…

La technologie photovoltaïque permet à un panneau de produire de l’électricité destinée à la consommation électrique d’une maison, d’un hangar ou d’un bâtiment. En fait, ce sont les cellules photovoltaïques présentent dans les capteurs solaires du panneau photovoltaïque qui vont permettre de convertir l’énergie émanant du soleil en énergie électrique. Votre Installateur de panneaux photovoltaïques à Perpignan, Rivesaltes, Cabestany, Thuir, Canet, Bompas Un panneau solaire photovoltaïque, dit souvent module photovoltaïque, est une méthode écologique permettant de fournir de l’électricité pour une maison grâce à des rayons solaires. L’énergie solaire captée est transformée en courant continu par les cellules photovoltaïques contenues dans les capteurs solaires. Ce courant subira à son tour quelques transformations pour devenir du courant alternatif prêt à être vendu à EDF/Enedis ou bien à être utilisé. Pour plus de détails sur l’installation d’un panneau solaire chez vous, nous vous invitons à contacter notre partenaire installateur de panneaux photovoltaïques à Perpignan et dans le 66 où de vous adresser à un de nos artisan rénovation à Rivesaltes, Saint-Estève, Cabestany, canet ou Thuir Devis d’installation de panneaux solaires à Perpignan et le 66 –>

Rentabilité des panneaux d’autoconsommation photovoltaïque à Perpignan, Rivesaltes, Cabestany, Thuir, Canet, Bompas Les panneaux solaires photovoltaïques sont rentables au cours des années puisque EDF/ENEDIS rachète l’électricité produite par les panneaux 0.58 €/kWh si les panneaux sont intégrés à la toiture sinon c’est 0.34 €/kWh, et vous vends 0.15 €/kWh l’électricité que vous consommez. Ainsi même si vos panneaux produisent autant d’électricité que vous en consommez, vous gagnez quand même de l’argent. La rentabilité de l’achat de vos panneaux solaires en autoconsommation dépend de plusieurs facteurs : – Tout d’abord l’inclinaison de votre toit, l’idéal, contrairement aux idées reçues mettre les panneaux à plats diminuent leur rentabilité. L’inclinaison idéale pour maximiser la rentabilité de vos panneaux est de 30°. – L’orientation de vos panneaux est également un facteur important. En effet côté Nord, les panneaux ne seront pas très rentables puisque le soleil n’est jamais côté Nord. En revanche si les panneaux photovoltaïques sont orientés côté Sud ils seront au maximum de leur rentabilité. – La rentabilité de votre investissement se fera plus rapidement si vos panneaux sont intégrés à la toiture et non surimposés. Les avantages d’une installation solaire photovoltaïque

Premier avantage non négligeable : la source de production de l’énergie est gratuite et inépuisable ! Pourquoi donc se priver d’un cadeau de la nature qui permet en plus de préserver ses autres ressources naturelles…

Deuxième avantage : la production d’électricité photovoltaïque est possible partout en France et dans le monde, même dans les régions bénéficiant d’un ensoleillement réduit. Côté sécurité et visibilité à long terme, les technologies des panneaux photovoltaïques sont aujourd’hui fiables, maîtrisées et pérennes.

Les fabricants proposent des garanties entre 20 et 30 ans.

Les aides de l’état (crédit d’impôts, prêts à taux zéro…) pour valoriser les initiatives d’amélioration de l’habitat pour la performance énergétique constituent un autre atout. Elles font souvent office de déclic pour aider à franchir le pas de l’installation photovoltaïque. On peut effectivement profiter du crédit d’impôt développement durable si l’installation est faite pour sa résidence principale et réalisée par un professionnel. Le taux applicable sera de 11 % sur un montant de travaux limité à 3 200 € TTC par kWc installé et dans la limite de 8 000 ou 16 000 € (respectivement pour une personne seule ou pour un couple). On peut même cumuler cet avantage avec l’éco prêt taux Zéro si le revenu de son foyer fiscal n’excède pas 30 000 € annuel.

Le tarif de rachat du Kwh par ERDF – en mode auto-consommation solaire – reste encore très intéressant et non-imposable. Mais la législation change rapidement et le taux vient encore d’être révisé à la baisse. Ne tardez donc pas à déposer votre dossier de demande de raccordement pour bénéficier des meilleurs tarifs de rachat qui sont garantis pendant 20 ans, grâce au contrat que vous aurez souscrit !

Le solaire photovoltaïque est-il rentable à Perpignan?

Vous avez encore quelques hésitations ? Découvrez à travers cet exemple, quels investissements sont nécessaires pour devenir producteur d’énergie solaire photovoltaïque et quel retour sur investissement vous pouvez espérer pour votre « placement solaire », surtout à Perpignan et sa région gorgée de soleil toute l’année…

De façon générale, le coût total d’un système photovoltaïque raccordé au réseau (HTVA, installation comprise) se situe entre 3,5 € et 6 € par W crête installé selon la taille de l’installation, le type de toit (plat, incliné) et le type de pose choisi. Sachant qu’une famille de 4 personnes consomme environ 2 750 kWh/an d’électricité (sans le chauffage), c’est une installation d’une puissance « moyenne » de 2 à 3 kWC qu’il faudra prévoir (selon la région et donc le cœfficient d’ensoleillement). Ceci correspond à une surface de panneaux de 20 à 30 m² de panneaux photovoltaïques. Il faut donc prévoir un coût approximatif de 10 à 15 000 euros nets (avec la TVA à 7 %), pour la pose (environ 25 %), l’onduleur (environ 15 %) et les panneaux photovoltaïques (environ 60 %). En France, la recette de l’installation photovoltaïque s’élèvera en moyenne à 2 500 kWh* par an. Il vous faudra donc entre 8 et 15 années pour rentabiliser votre investissement selon le taux d’ensoleillement de votre région.

Les panneaux ayant une durée de vie entre 20 et 30 ans, votre installation va donc vous rapporter de l’argent…

Prix de rachat du kWh par EDF de l’autoconsommation : entre 0,078 € et 0,13 € par kWh en 2023

Petit lexique de l’énergie solaire photovoltaïque

– La puissance d’une installation photovoltaïque s’exprime en « puissance crête, ou kilo watts crête » le plus souvent abrégé en kWc (1 kWc = 1000 Wc)

– La puissance électrique de production d’une installation photovoltaïque s’exprime en kilo watts heure le plus souvent abrégé en kWh (1 kWh = 1000 Wh)

– 1 Wh = 1 W x 1 heure > Energie = Puissance x Temps

– Par exemple 1kWc, correspondant à la puissance installée d’une surface de panneaux photovoltaïques de 10 m² de technologie de type silicium, produira une énergie de 900 kWh à Strasbourg et de 1 200 kWh à Nice par an.