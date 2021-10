vente de maison à Argeles sur mer

Dans le march√© immobilier des Pyr√©n√©es Orientales, Argeles sur mer fait toujours l’objet d’une grosse demande, avec la partie coeur de village tr√®s demand√©e de par son c√īt√© anim√© et typique Catalan.

Pour les acheteurs de biens immobiliers, selon notre barom√®tre d’estimation du prix maison Pyr√©n√©es Orientales il est utile de savoir que le prix¬† des maisons et appartements anciens √† Argeles est de 2750‚ā¨ le m¬≤, soit le 5eme taux le plus √©lev√© du d√©partement des Pyr√©n√©es orientales : c’est sur al c√īte vermeille et la c√īte radieuse que l’on trouve en effet les prix de vente de maison au m¬≤ les plus √©lev√©s.

En ce qui concerne le neuf Argeles est en zone B1, √©ligible au dispositif d’acc√®s √† la propri√©t√© √† taux z√©ro ce qui rendent attractifs les maisons neuves construites en 2020 , tout comme le programme de logements neuf ¬ę mer et pins ¬Ľ √† Argeles.