La piscine high-tech de Mourenx

Que dites-vous de faire un plongeon dans cette piscine, l’une des plus modernes de France !

Au pôle sportif de Mourenx, le centre aquatique se compose d’un bassin de 25 m de long comprenant 6 couloirs équipé d’un chronomètre électrique, d’un bassin ludique et d’un toboggan géant, d’une banquette massante, d’un espace balnéo, d’un solarium avec brumisateur, d’un sauna et hammams de quoi satisfaire chaque membre d’une famille.

piscine high-tech de Mourenx : Conçue pour accueillir 450 personnes dans l’esprit du développement durable et d’économie d’énergie

.

– Un système cyclonique gère la ventilation de l’air et absorbe les odeurs de chlore.

– Traitement acoustique du mur en bois et des toiles tendues du plafond.

– Mise en place sur le toit de panneaux solaires pour réduire la facture d’eau chaude.

– Grandes baies coulissantes en vitrages de verre isolants permettant une grande luminosité de l’ensemble de la structure.

– Récupération de la chaleur par un système thermodynamique

– Sécurité optimale des baigneurs par l’acquisition du système « Poséidon », dispositif de 14 caméras qui surveillent en permanence tous mouvements suspects ou immobilité anormale dont l’alerte est donnée par une sirène sonore et visuelle dès les premières secondes.

technologie Compass Ceramic Pools pour l’entretien de la piscine de Mourenx

Compass Ceramic Pools® propose ses piscines dotées du système de nettoyage Vantage, digne des meilleurs équipements de domotique piscine à l’instar d’Omeo-tech.

Compass recherche en permanence de nouvelles techniques destinées à améliorer l’eau et la température des piscines de ses clients. Elle se base pour ce faire sur son expertise en matière de piscines en composite vinylester céramique. Ce matériau offre une qualité et une solidité inégalées. L’innovation la plus récente ? La première piscine en composite dotée d’un système Vantage.



Des nozzles intelligents pour une piscine irréprochable

«Le système Vantage utilise une série de nozzles qui sont intégrés dans la coque», selon Compass Pools Benelux. «Les nozzles sont répartis de façon stratégique sur le fond de la piscine et se déploient lorsque le système est mis en marche.»

Les nozzles fonctionnent de façon parfaitement orchestrées et pulsent un flux d’eau puissant et ciblé au travers de la piscine. Les particules de terre, feuilles et autres saletés sont ainsi poussées vers la zone de collecte, où un système d’évacuation les aspire en toute sécurité. L’eau de votre piscine est donc toujours limpide, sans que vous deviez nettoyer, brosser ou aspirer le bassin.

Quiétude, sécurité et qualité de l’eau de pisicne

Lorsque les nozzles ont terminé leur travail, ils se rétractent et rentrent dans la coque, de sorte que le fond du bassin est à nouveau parfaitement plat. De plus, les nozzles travaillent dans le plus grand silence. Donc aucun problème si vous souhaitez faire la sieste au bord de votre piscine: vous ne remarquerez pas que le système Vantage est en marche. De plus, le système offre une sécurité absolue: si l’un de vos enfants marche par mégarde sur un nozzles en action, celui-ci se rétracte automatiquement et sans résistance pour retourner dans son logement. Vous avez envie de faire un plongeon? Aucun problème, vous pouvez à tout moment mettre le système en pause. Vous jouissez en outre d’une garantie à vie.