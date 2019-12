Un matériaux très prisé pour les terrasses de maisons et piscines est le bois exotique, et en particulier le bois ipé classe 5 mais aussi le bois de Teck :

Il résiste à l’humidité grâce à l’oléorésine, produit visqueux et insoluble dans l’eau, qu’il contient naturellement qui le rend extrêmement résistant aux agressions climatiques les plus rude et d’une très grande durée dans le temps et qui lui permet également de lutter contre l’attaque des insectes.

Ces propriétés en font un bois exceptionnel, sans doute le premier au monde, aux utilisations multiples : menuiserie intérieur et extérieur, appareillages industriels, ponts, pontons. Mais il est surtout un bois de marine remarquable, que la construction navale a très largement utilisé.