REMISE À NIVEAU D’UN BATIMENT

La remise à niveau d’un bâtiment offre l’avantage d’adapter celui-ci aux nouvelles technologies, et pour quoi ne pas permettre au propriétaire de gagner en espace. La rénovation d’un bâtiment peut concerner uniquement un réaménagement ou une extension et cela doit se réaliser par un audit énergétique pour calculer les économies d’énergie éventuellement, avec l’aide d’un architecte rénovation agréé. Mais dans tous les cas, il y a un certain nombre de détails à prendre en compte pour mener à bien votre projet de remise à niveau, tout en respectant les normes de la loi.

Pourquoi faire une remise à niveau de votre bâtiment ?

L’évolution climatique et environnementale est la principale raison de la remise à niveau de votre bâtiment. En effet, les anciens bâtiments possèdent aujourd’hui certaines lacunes qu’il faut combler en vue de les adapter aux nouvelles tendances comme la RT2012 ou RE2020, tant sur le plan esthétique que sur le plan sécuritaire. Mais la remise à niveau d’un bâtiment d’habitation est principalement destinée à réaménager ou étendre l’espace de vie du foyer. Il évite ainsi les déménagements qui sont souvent dus généralement à l’accroissement de la famille. Enfin, la remise à niveau peut aussi éviter à certains la lourde tâche d’une nouvelle construction parfois très difficile à cause des nombreuses démarches qu’elle nécessite.

Les règles de base pour une bonne remise à niveau d’un bâtiment

La remise à niveau d’un bâtiment doit avant tout passer par la connaissance des règles de l’urbanisme qui s’y appliquent et savoir si votre permis de construire peut être valable. Vous devez donc vous rendre à la mairie de la commune où se trouve votre bâtiment pour vous renseigner sur toutes les règles à respecter pour que votre projet puisse aboutir sans aucune contrainte. Selon le type de remise à niveau que vous prévoyez, vous devez adresser une demande de permis de construire ou de déclaration préalable. Vous devez également respecter les exigences de la RT 2012, de peur de vous retrouver avec des surcoûts. Si votre projet de remise à niveau est une extension, il est important de laisser de grandes ouvertures pour une meilleure aération.

Les causes des rénovations



Parfois Les travaux de rénovation d’un bâtiment sont si importants , qu’on peut se demander pourquoi les propriétaires ont-ils choisi de rénover. La réponse est finalement assez logique – les propriétaires avaient d’abord loué cette maison, en attendant de trouver une maison plus adaptée à acheter. Finalement l’emplacement – à la fois proche de la ville et d’une forêt ainsi que la qualité des espaces extérieurs se sont avérés rares et ils n’ont pas trouvé d’équivalent. C’est la raison pour laquelle ils peuvent décider d’acheter une maison mais de la rénover et agrandir pour :

– améliorer le confort thermique et l’efficacité énergétique

– agrandir la maison

– adapter l’aspect extérieur et la décoration d’intérieur à leur goût