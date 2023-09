Douche à l’italienne pour senior – nos conseils

5/5 - (53 votes)

Si se délasser dans un bon bain est très agréable, l’âge avançant, la baignoire peut représenter un véritable danger. Afin de prévenir toute chute, il est donc conseillé de revoir l’aménagement des salles de bains des personnes âgées. Spacieuse et accessible, la douche italienne senior est la solution parfaite pour les personnes à mobilité réduite. Voici les conseils d’UCQPAB, si vous souhaitez opter pour ce genre d’installation.

Les avantages de la douche italienne pour les seniors

La douche italienne a vraiment tout pour plaire aux seniors. Non seulement elle permet d’agrémenter sa salle d’eau d’un équipement design et moderne, mais c’est aussi une solution de choix pour :

Sécuriser le passage sous la douche qui peut être dangereux lorsqu’il faut enjamber une baignoire. Une douche italienne senior est également dotée d’un sol antidérapant et d’accessoires comme des poignées pour aider les utilisateurs en cas de besoin ;

Prolonger l’autonomie des seniors durant leur toilette ;

Permettre l’accès à la douche à une personne en fauteuil roulant ;

Faciliter l’accès à la douche en diminuant la hauteur de la marche voire en la faisant disparaître ;

Équiper même les petites salles de bains, à l’étage comme dans les maisons de plain-pied ;

Simplifier l’entretien.

Bon à savoir : la salle de bains, un véritable piège pour les seniors

Passé 65 ans, les chutes représentent 80 % des accidents de la vie courante. Près de la moitié ont lieu dans la salle de bains, c’est pourquoi la douche italienne peut grandement sécuriser le quotidien d’un senior.

Douche maçonnée ou receveur extra-plat ?

Pour aménager une douche à l’italienne, dans le devis maçonnerie de salle de bains , il faut s’assurer que l’on dispose d’un sol assez profond pour accueillir le receveur, la bonde et la tuyauterie, et ne pas avoir de chauffage au sol. Si l’on souhaite installer une douche à l’italienne traditionnelle, c’est-à-dire sans différence de niveau avec le sol, il est également obligatoire d’avoir une salle de bains au rez-de-chaussée. Si ce n’est pas le cas, il reste toutefois la possibilité de réaliser une douche italienne senior grâce à un receveur extra-plat.

Associés à une bonde extra-plate, ces bacs permettent en effet de limiter au maximum la hauteur de la marche. Réduite à environ 3 cm, elle ne représente ainsi plus un obstacle pour l’accès à l’espace douche. Il faudra néanmoins être attentif à l’évacuation de l’eau afin de ne pas risquer d’inonder la salle de bains.

Pour bénéficier des conseils d’un expert, n’hésitez pas à contacter notre artisan rénovation de salle de bains à Perpignan : une fois chez vous, il pourra poser un diagnostic précis sur les travaux à effectuer, mais aussi sur la meilleure configuration pour votre douche italienne senior. Il pourra également se prononcer sur la nécessité d’installer une pompe d’aspiration pour assurer une évacuation efficace de votre receveur extra-plat.

Les points clés pour une douche italienne senior

Un peu évoqué dans notre article sur les salles de bains retro, pour qu’une douche italienne senior améliore véritablement le quotidien de ses utilisateurs, il est important de statuer sur les points suivants :

L’ouverture

Elle doit être assez large pour un passage facilité, même avec un fauteuil. Une ouverture de 90 cm semble donc être un minimum. Pour une meilleure circulation, il est préférable de ne pas poser de porte sur cette ouverture. Si vous préférez fermer l’espace douche ou devez le faire pour éviter les projections, préférez une porte battante.

La marche

Lorsque l’on choisit une douche italienne senior, c’est principalement pour éviter toute marche qui pourrait provoquer une chute. C’est également un enjeu clé pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Afin de garantir confort et sécurité, essayez de ne pas dépasser 10 cm pour votre marche. Cela peut, dans certains cas, faciliter l’évacuation de l’eau et permettre ainsi l’installation d’une douche italienne là où ce n’était pas possible.

Les accessoires

Contrairement à un équipement classique, la douche italienne senior est dotée d’accessoires afin de renforcer la sécurité de cet espace. Vous pourrez ainsi agrémenter votre installation de :

Barres de maintien : conçues pour sécuriser l’utilisation quotidienne, ces barres peuvent apporter un appui au moment d’entrer ou de sortir de la douche. Elles permettent également de s’asseoir et de se relever sans prendre de risque. Leur emplacement dépendra de la configuration de votre douche. Elles peuvent être horizontales ou verticales selon vos besoins.

Un siège : cette option est à la fois une garantie de confort comme un atout pour la sécurité. Accroché au mur, le siège peut être repliable ou fixe. Il est généralement d’une hauteur comprise entre 45 et 60 cm. Si votre mur est assez solide, votre artisan pourra installer un modèle sans pied.

Une robinetterie spéciale : Pour éviter les manipulations qui pourraient provoquer des pertes d’équilibre, il vaut mieux éluder les robinets classiques. Un mitigeur avec commande centrale sera plus pratique et pourra rester dans la même position afin d’assurer une température constamment identique : demandez un devis plomberie précis sur ce sujet Le mitigeur thermostatique est également un bon moyen d’éviter les brûlures.

Un séchoir corporel :C’est un bon moyen de se passer des contorsions et positions hasardeuses qui sont l’apanage d’un séchage avec une serviette.

Le revêtement du sol

Il se devra d’être antidérapant. Pour une douche à l’italienne maçonnée, la mosaïque et ses nombreux joints seront à privilégier pour éviter la formation d’une pellicule d’eau glissante. Ne pas chercher dans les carrelages alternatifs, préférer du sur et du classique. La plupart des receveurs de douche extra-plats sont recouverts d’un revêtement antidérapant.

Quel financement pour une douche italienne senior ?

Le coût d’une douche italienne senior peut atteindre 8 000 €. Heureusement, il est possible d’obtenir des aides afin de financer ces travaux. Vous pourrez ainsi avoir le droit à :

Une T.V.A. à taux privilégié

En faisant réaliser vos travaux par un professionnel, vous pourrez bénéficier d’une T.V.A. à 10 %. Si votre douche italienne senior répond aux critères définis pour les installations à destination des personnes à mobilité réduite, la T.V.A. pourra même être abaissée à 5,5 %.

Le crédit d’impôt des travaux d’équipement pour personne âgée ou handicapée

Ce crédit d’impôt permet notamment de couvrir 25 % des dépenses faites pour des travaux d’adaptation d’un logement. Il est plafonné à 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple qui fait une déclaration de revenus commune.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Cette allocation permet de couvrir (entre autres) les travaux engagés pour le maintien d’une personne de plus de 60 ans à son domicile ou celui d’un proche. Son montant varie en fonction de la gravité de la perte d’autonomie. Cette allocation mensuelle peut faire l’objet d’un versement unique représentant le montant de 4 mois lorsque des travaux d’ampleur doivent être financés.

Aide à l’adaptation du logement au vieillissement

Versée par Action logement, cette aide plafonnée à 5 000 € peut être sollicitée pour couvrir les dépenses liées à l’installation d’une douche italienne senior.

Aide « Habiter facile »

Pour aider les personnes âgées à continuer à vivre chez elles, l’Anah peut verser une aide en cas de travaux. Pour les personnes aux ressources très modestes, l’aide peut représenter 50 % des travaux H.T. (plafond à 10 000 €). Les seniors aux ressources modestes auront le droit à un financement pouvant atteindre 35 % de la facture H.T. de leur équipement (plafond à 7 000 €).

Véritable atout sécurité et confort, la douche italienne pour senior permet de limiter le risque d’accidents domestiques avec style. Quelle que soit la taille de votre salle de bains ou son agencement, un artisan pourra vous proposer une installation qui simplifiera votre quotidien.